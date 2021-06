Ejecutan a Director de Investigaciones de la Fiscalía de Oaxaca

-Los hechos se registraron alrededor de las 11 de la mañana en el municipio de San Antonio de la Cal.

José Cruz

San Antonio de la Cal, Oaxaca.- Alrededor del medio día de este martes, se registró un hecho violento en la ribera del Río Salado a la altura del puente que comunica a este municipio conurbado de la ciudad de Oaxaca de Juárez, en el lugar de los hechos perdió la vida una persona del sexo masculino, luego de recibir varios impactos de bala.

De acuerdo a las primeras indagatorias, la víctima había sido Omar Sabino Chepetla Jiménez, quien se desempeñaba como Director de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), esta información fue confirmada minutos más tarde por la propia Fiscalía, por medio de un comunicado emitido en sus cuentas oficiales.

Chepetla Jiménez se encontaba a bordo de una camioneta color blanca sin placas, cuando sujetos desconocidos se le acercaron y dispararon en contra de su humanidad, para después huir del lugar con rumbo desconocido, minutos más tarde llegaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones para iniciar con la diligencias correspondientes.

En el comunicado emitido por la FGEO, informa que se inició carpeta de investigación por el ataque armado en el que perdió la vida un integrante de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), suscitado la mañana de este martes 29 de junio, en jurisdicción de San Antonio de la Cal, región de Valles Centrales.

Luego de este hecho violento, la Fiscalía desplegó a su personal multidisciplinario, conformado por Agentes Estatales de Investigación, Peritos y Agentes del Ministerio Público, quienes se trasladaron al lugar de los hechos para realizar las diligencias pertinentes que aporten datos precisos para la identificación y ubicación de los agresores, así como los dictámenes en materia pericial.

O. S. C. J. era Licenciado en Administración de Empresas y fungió como elemento de la Policía Federal durante 29 años. En Oaxaca, causó alta en la AEI en septiembre de 2019, desempeñando el cargo de subdirector y posteriormente Director de Investigaciones, cargo que desempeñó hasta el momento de su fallecimiento.

