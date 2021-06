A vuelta de rueda, sin auxilio vial y sin semáforos, tráfico en Tuxtepec por obra de CEA

-El cierre de la avenida Carranza y 20 de Noviembre, complicaron la carga vehicular sobre la avenida 5 de mayo, donde transita el transporte urbano de las diferentes rutas.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – La obra de rehabilitación del Sistema de Agua Potable en Tuxtepec es cada vez más insoportable para la ciudadanía; los cierres de calles se multiplican y con eso los problemas para transitar en el centro de la ciudad.

La obra por parte de la Comisión Estatal del Agua debe concluir en diciembre, así se estableció desde el inicio de la obra, pero a percepción de la población, los trabajos parecen no tener fin, pues no acaban una calle y empiezan con la ruptura de otra.

La avenida Jesús Carranza es la ruta principal para la mayoría de los urbanos de este municipio, pero desde hace varios días presenta un cierre desde la calle Ponciano Medina, lo que obliga al transporte dirigirse por la avenida 5 de Mayo, por lo que el tráfico registra su mayor caos en esta vialidad.

Los urbanos de casi todas las rutas que avanzan sobre la avenida 5 de Mayo, en pleno centro, provocan un caos vial desde el boulevard Benito Juárez hasta el entronque de Aldama y Matamoros.

Todos, transporte público urbano y taxistas, particulares de autos e incluso hasta de motos, circulan a vuelta de rueda ya que son pocas las calles para liberar la vialidad.

Además, la avenida 20 de Noviembre sigue intervenida y cerrada la circulación en al menos tres cuadras.

A las complicaciones de la obra se suman los semáforos descompuestos en varios cruceros, los cuales han quedado inservibles por falta de mantenimiento y también por las fallas ante las lluvias.

Pero no solo pasa en el centro de la ciudad, también sobre el boulevard Benito Juárez se encuentran dos semáforos que dejaron de funcionar hace ya más de tres semanas y sin respuesta por parte de las autoridades municipales para restablecer su servicio y evitar accidentes ya que se encuentran en puntos importantes.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario