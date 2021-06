A pesar de pandemia, jornaleros cuenqueños, siguen trabajando en campos estadounidenses

-En esta ocasión serán 15 los beneficiados a través del programa movilidad laboral.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- A través del programa movilidad laboral, serán 15 jornaleros de la región de la Cuenca del Papaloapan, que viajen a estados Unidos al corte de hortalizas, a pesar de la pandemia por el covid, por lo tanto viajan con todas las medidas.

La titular del Servicio Nacional del Empleo en Tuxtepec, Nayeli Castillo Gómez dijo esta es la segunda vez en el año que este programa se ejerce, y lo hacen con todas las medidas aunado a que la empresa debe de cumplir con ciertos requisitos por la pandemia.

En esta ocasión solo les dieron 15 vacantes para la región, y debido a que fue poco el número pidió a los jornaleros trabajar con empresas que están relacionadas al SNE y no con empresas que se anuncian en redes sociales y que en algunos casos no cumplen con todo lo que prometen, poniendo en riesgo la vida de éstos.

En el estado, solo se les dio la oportunidad a jornaleros de la mixteca y la Cuenca del papaloapan, y en próximos días viajarán a Estados Unidos, mientras tanto los responsables de la empresa realizan todo lo necesario para el traslado, así como el trámite de la visa por 10 meses, y los jornaleros les corresponde tramitar el pasaporte.

Debido a que solo fueron 15 espacios en la región, esperan que pronto haya más empresas estadounidenses que ocupen de mano de obra mexicana para el corte en los campos.

