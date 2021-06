Sin incidencias terminará ciclo escolar 2020-2021, en la Cuenca: S-22

-En las dos primeras semanas de julio se concluye el ciclo escolar

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Dirigente de la sección 22 en la región de la Cuenca del Papaloapan, Servando Amador Cavanzos, dijo que el ciclo escolar 2020-2021 terminará sin incidencias ni contratiempos.

Señaló que en las próximas 2 semanas de julio se terminará el ciclo escolar y en este periodo se le entregará la documentación a los padres de familia con todas las medidas de salud, y con esto dar por concluido este ciclo.

Aseguró que hasta el momento no se ha presentado algún tipo de problema o incidencias en cuento a la entrega de documentos, y más para aquellos estudiantes que pasan a un siguiente nivel escolar.

Así mismo, el representante de la sección escolar, comentó que en los próximos días tendrán una asamblea estatal en donde uno de los puntos a tratar será el posible regreso a clases, y que están en la lógica que en los próximos días van a revisar las condiciones de las escuelas, y valorar el posible regreso a clases tomando en cuenta a los colectivos escolares, padres de familia y las autoridades municipales.

Agregó que es necesarios que en las escuelas se cuente con los insumos básicos para el regreso a clases, pero será una decisión que se tomará en conjunto y pidió a los padres de familia estar al pendiente de lo que se pueda presentar, ya sea con la documentación con la valoración para el regreso a clases.

FOTO: Archivo

