Piden a Presidente del PUP que emita convocatoria para renovación de dirigencia

-El Secretario de Organización dijo que esta petición no quiere decir que haya una ruptura al interior del partido.

José Cruz

Oaxaca, Oaxaca.- Integrantes de la dirigencia estatal del Partido Unidad Popular (PUP), representados por el Secretario General Santiago García Sandoval y por el Secretario de Organización Daniel Ávila Serrano, piden que se lleve a cabo el proceso de renovación del Comité Estatal del partido.

En conferencia de prensa Ávila Serrano comentó que esto no quiere decir que exista una división al interior de Unidad Popular, sin embargo dijo que el actual Presidente del partido Uriel Díaz Caballero, lleva doce años en el cargo y hasta el momento no se ha llevado a cabo una reestructuración y tampoco ha rendido cuentas.

Por ello piden que se realice una asamblea, en dónde se decida si se refrenda a Díaz Caballero al frente del PUP o se nombra a alguien más como Presidente del partido, por su parte Santiago García Sandoval, mencionó que Unidad Popular no cuenta con comités distritales ni comités municipales.

Por esta razón señaló, es que el partido ha ido disminuyendo en el número de militantes, pues en 2016 era del 3 por ciento, en 2018 disminuyó a 2.9 por ciento y en la elección del pasado 6 de junio volvió a bajar, ahora al 2.6 por ciento, por ello reiteraron la importancia de que haya una renovación en la dirigencia para hacer ajustes en beneficio de la militancia.

Finalmente dijeron que en caso de que Uriel Díaz Caballero no emita la convocatoria en un plazo de diez días, acudirán al Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO), para que esta instancia ordene al Presidente del partido que se emita la convocatoria respectiva y se dé el proceso de renovación.

