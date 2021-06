Oaxaca por encima de la media nacional, en índice de feminicidios

-La media nacional es de 0.64, mientras que Oaxaca registra 0.69.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Este lunes el Gobierno Federal dio a conocer el índice de presuntos delitos por feminicidios, en dónde se pudo ver que el estado de Oaxaca está ligeramente por encima de la media nacional, dicha media nacional es del 0.64, mientras que la entidad oaxaqueña aparece con 0.69.

En la medición se revisó la incidencia por cada 100 mil habitantes, el resultado arrojó que las entidades más inseguras para las mujeres son Morelos con 1.88, Sonora con 1.28, Quintana Roo con el 1.15, Colima con 1.00, Jalisco con 0.88, Sinaloa con 0.87, San Luis Potosí y Chiapas registraron 0.81 cada uno.

De ahí le siguen Campeche con 0.78, Veracruz con 0.72 al igual que Chihuahua, Nuevo León, Zacatecas y Tlaxcala registran 0.70 cada uno, de ahí aparece Oaxaca con 0.69, seguido de Aguascalientes con el 0.68 junto con el Estado de México.

Las entidades por debajo de la media son Tamaulipas con 0.00, Yucatán con 0.17, Michoacán con 0.28, Tabasco con 0.30, Nayarit con 0.31, Guerrero y Baja California con 0.32, Coahuila con 0.37, Querétaro con 0.43, Baja California Sur con 0.50, Durando con 0.52, Guanajuato con 0.53, Puebla con 0.55, la Ciudad de México con 0.60 e Hidalgo con el 0.62.

