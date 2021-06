Inicia Director General del IEEPO jornada estatal para el diálogo y consenso en temas educativos

-Francisco Ángel Villarreal señaló que el objetivo es identificar conjuntamente con los protagonistas educativos, los retos en cada región para la correcta toma de decisiones ante un probable regreso presencial a clases.

Comunicado

Huajuapan de León, Oax. 28 de junio de 2021.- En el marco de la colaboración y consenso con todos los sectores de la sociedad que ha impulsado el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, el director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Francisco Ángel Villarreal, inició en Huajuapan de León una jornada estatal de recorridos de escuchar, dialogar e intercambiar puntos de vista sobre temas educativos.

Con apego a los protocolos sanitarios establecidos, en el primer día de su gira de trabajo por este municipio de la región Mixteca, sostuvo reuniones con el magisterio, así como con autoridades municipales en funciones y electas.

Entre ellas, las de Huajuapan de León, San Jerónimo Silacayoapilla, Santiago Ayuquililla, Santiago Tamazola, Santos Reyes Yucuná, Calihualá, Guadalupe de Ramírez, San Martín Zacatepec, San José Ayuquila, San Miguel Amatitlán, Santo Domingo Tonalá, Mariscala de Juárez, San Simón Zahuatlán, Santiago Chazumba, Santiago Yucuyachi, Santo Domingo Yanhuitlán y Santiago Huajolotitlán, entre otras.

En su mensaje, el Director General, destacó que el IEEPO tiene como prioridad cuidar que la educación continúe, siendo el garante de un mejor futuro para las siguientes generaciones de Oaxaca; sin embargo, en estos momentos proteger la salud de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, así como de las madres y padres de familia, de las maestras y maestros, del personal de apoyo y asistencia a la educación y las familias en general, es vital.

Durante los encuentros de trabajo, Francisco Villarreal, reconoció y felicitó la gran labor y responsabilidad que han mostrado los diferentes sectores de la sociedad en el tema educativo, principalmente en este periodo de contingencia sanitaria por COVID-19, pues han sido pilar y apoyo en la educación a distancia, así como también salvaguarda del futuro y la formación de nuestras niñas, niños y jóvenes.

Refrendó su compromiso para que el regreso presencial a clases sea de la forma más segura posible, por lo que –como se ha informado anteriormente- será de manera voluntaria, gradual y en consenso.

De esta manera, enfatizó, junto con las maestras y maestros, las autoridades municipales, así como con los comités de madres y padres de familia y la Autoridad de Salud se supervisarán avances, se identificarán retos y se cotejará la información de cada localidad para la correcta toma de decisiones ante un probable regreso presencial a clases.

Algunos de los temas abordados fueron los protocolos para el regreso presencial a clases, entre ellos “Guía de orientación para la reapertura de escuelas ante COVID-19”, que consiste en nueve intervenciones; la coordinación de acciones entre gobierno y sociedad; así como las necesidades y atención que requiere cada comunidad escolar.

Este martes 29, el Director General del IEEPO continuará con reuniones en Huajuapan de León, como parte de la agenda establecida para esta semana que comprende también zonas de la Mixteca Alta y la Cañada.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario