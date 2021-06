Fallece en Oaxaca uno de los dos pacientes sospechosos de estar contagiados de “Hongo negro”

-Se trata de un hombre de 55 años de edad, esto de acuerdo a información de los Servicios de Salud de Oaxaca.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Los Servicios de Salud de Oaxaca habían confirmado que en el Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAEO), se detectaron dos casos sospechosos de haberse contagiado con el “Hongo negro”, desafortunadamente uno de ellos falleció hace algunos días, debido a complicaciones de Covid.

La dependencia dio a conocer que se trata de una persona de 55 años de edad, quien estaba considerado como sospechoso de haber contraído Mucormicosis (hongo negro), asimismo informaron que se tomaron muestras del tejido, el cual se envió a laboratorio para su análisis, el resultado estaría en unos diez días.

El otro caso sospechoso se trata de una joven de 37 años, quien se encuentra internada en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, ella también es sospechosa de tener “hongo negro”, afortunadamente informó la Secretaría de Salud, registra una lenta pero satisfactoria recuperación.

Es importante comentar que el “Hongo Negro” es una rara infección causada por un hongo que ennegrece los tejidos, este tipo de hongo se encuentra en el ambiente, el trastorno aparece comúnmente en pacientes con algún tipo de inmunodeficiencia para combatir la infección.

