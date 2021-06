Crucial los próximos 10 años para el rescate de lenguas maternas; en la Cuenca es el Chinanteco

-El tiempo se agota y los esfuerzos deben duplicarse, pues de acuerdo al INEGI cada vez son menos los hablantes.

-Este lunes iniciaron taller de normalización del lenguaje Chinanteco en Tuxtepec

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – El rescate de las lenguas maternas en México tiene como uno de sus obstáculos el tiempo, pues en el transcurso de los próximos 10 años, se debe lograr revertir su desaparición y deben ser parte de una inclusión social.

Así lo comentó el Director General del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas INALI, Juan Gregorio Regina, quien estuvo en Tuxtepec para inaugurar los trabajos del primer programa para la normalización del Sistema de Escritura de Lengua Chinanteca.

El funcionario federal, recalcó que uno de los primeros pasos para proteger las lenguas es que sus hablantes deben sentirse orgullosos de sus raíces y sus conocimientos.

Con base a esa identidad lingüística el próximo Decenio de las Lenguas Indígenas, se centrará en los derechos humanos de sus hablantes y el empoderamiento de los hablantes de las lenguas maternas.

Como parte del plan de rescate, este este lunes comenzaron los talleres del programa para la normalización del Sistema de Escritura de Lengua Chinanteca, donde se destacó la importancia de utilizar y preservar los materiales didácticos y culturales escritos en esta lengua, que se habla en 16 comunidades de la región de la Cuenca.

En la actividad estuvo presente la Coordinadora del Centro de Desarrollo Social y Cultural Chinanteco “Sa Ju Jmi” A.C. Reina Felipe, quien apuntó que se han realizado materiales para el rescate de la lengua y distribuido en escuelas, pero no se les ha dado el valor como elementos didácticos.

