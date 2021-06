Continúa creciendo socavón en ribera del Río Salado sin que autoridades hagan algo al respecto

-Ni el ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, ni SAPAO han atendido el problema que tiene poco más de una semana que se presentó

José Cruz

Oaxaca, Oaxaca.- Desde hace varios días se creó un hundimiento en las riberas del Río Salado, sin embargo pese a las denuncias que se han hecho en redes sociales y en medios de comunicación, las autoridades del gobierno municipal de Oaxaca de Juárez no han hecho nada al respecto.

Algunos vecinos han colocado ramas y basura para prevenir a los automovilistas y motociclistas que circulan por esa zona, aunque a la distancia no se aprecia que sea un hundimiento, situación que puede provocar que alguno de ellos caiga en él.

Las autoridades se limitaron a colocar una cinta amarilla para prohibir el paso, sin embargo algunos automovilistas se acercan al lugar y tienen que regresar, en el lugar también se improvisaron dos bancos a manera de señal.

Es importante señalar que en el lugar la tubería de la red de drenaje colapsó y tampoco ha sido atendida por el gobierno de Oswaldo García Jarquín o por los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca (SAPAO), a pesar de que tiene poco más de una semana que se presentó el hundimiento.

