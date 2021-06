Bloqueo en Arroyo Choapam, provoca 4 horas de retraso para vacunación en Tuxtepec y Valle Nacional

-Un conflicto que derivó por una obra que no se ha terminado, por lo que inconformes cerraron la circulación de vehículos.

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- Los hechos que ocurrieron en la comunidad de Arroyo Choapam en el municipio de Chiltepec, provocó que el traslado de las vacunas a Valle Nacional y Tuxtepec se retrasarán por más de dos horas, debido a este bloqueo que realizaron los inconformes de esa comunidad.

Y es que todo se debió al retraso de una obra que consta de un pozo profundo con una inversión de mas de un millón de pesos, lo que provocó que la carretera 175 quedara bloqueada este martes, según lo informó el Agente de Policía Juan García y un grupo de inconformes que decidieron involucrar también a los transeúntes, que nada tenían que ver con este conflicto interno en San José Chiltepec.

A pesar de la presencia del edil Martín García Hernández en el lugar de los hechos para iniciar el diálogo y liberar lo más pronto posible el acceso, pues eran ya cientos de personas que estaban varadas en la carretera 175 en el kilómetro 15 y nada se podía hacer de no ser por el arribo del representante de la SEGEGO Juan Ventura Lara, quien llegó como a las 11 de la mañana para iniciar el diálogo y posteriormente, quedara el acceso libre para fortuna de los circulantes.

Previo a esta reunión el Representante Estatal pidio primero que liberaran la carretera y no afectar a terceros, ya que entre los afectados se encontraba personal de la Secretaría de la Defensa Nacional quienes transportaban la vacuna que sería destinada a diferentes municipios para aplicar este día la segunda dosis.

Por su parte el presidente municipal Martín García informó que esta obra de impacto consta de 3 etapas y que tiene un costo de 1 millón 300 mil pesos, mismo que se ha ido realizando desde el 2019, sin embargo señaló que el costo esta por arriba de los recursos que le corresponde a esta comunidad y es por eso que se había venido haciendo en etapas, ya que además se trata de una perforación de 120 metros para que Arroyo Choapam contará con un mejor servicio del vital líquido.

Fue alrededor de las 11:30 en que la carretera quedó libre, sin embargo esto tuvo como consecuencia el retraso de las vacunas a su destino, ya que en algunas sedes se empezaron a aplicar hasta las dos de la tarde, siendo que los beneficiarios fueron citados desde las 8 en sus respectivas sedes.

Comentarios

