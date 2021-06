Arath de la Torre se disculpa por burla a los Voladores de Papantla

-Generó una avalancha de críticas en las redes sociales por racismo

El actor y comediante Arath de la pidió disculpas por el anuncio de una empresa que hizo donde se menciona a los Voladores de Papantla, afirmando que ‘tuvo un tono e interpretación inadecuado’, esto luego de que generó una avalancha de críticas en las redes sociales por racismo, y de que la Secretaría de Cultura federal afirmara que se trataba de una publicidad ‘donde se ofende, discrimina, devalúa y ridiculiza la ceremonia, considerada sagrada por parte de los portadores de esta práctica ancestral’.

A través de un mensaje hecho público, el también conductor señala: “Reconozco esta situación y deseo hacer del conocimiento de quien lea este mensaje que, como mexicano, siento una profunda admiración por los Voladores de Papantla y orgullo por todas las tradiciones que forman parte de nuestra cultura. Por lo que bajo ningún contexto deseo que mi colaboración profesional en cualquier campaña o espacio donde participo, pueda ser interpretado como ofensivo para ninguna persona”.

El comediante ofreció disculpas por dicha situación y dijo lamentar que se haya percibido como una falta de respeto, “soy un profesional comprometido con ser mejor cada día y tomaré esta experiencia como aprendizaje”.

Arath de la Torre participó en el comercial donde dice: ‘¿Sabes qué tienen en común el número de vueltas que dan los Voladores de Papantla y tu primer préstamo en … ?’, en la que él mismo se responde: “que ambos te generan cero interés”.

