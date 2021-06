Anuncia MULT movilizaciones por asesinato de militantes y omisión de las autoridades

-La movilización se realizará el cinco de julio y contempla bloqueos carreteros

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- El Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), por medio de su dirigente Rogelio Pensamiento, informó que el próximo cinco de julio llevarán a cabo una movilización a nivel nacional, para exigir justicia por el asesinato de militantes de la organización, los cuales dijo suman diez en los últimos meses.

En entrevista exclusiva para TvBus, el dirigente del MULT dijo que por el coraje que tienen por estos crímenes, es necesario marchar, es necesario luchar y no quedarse en las palabras, indicó que las movilizaciones iniciarán a las siete de la mañana, entre las acciones que llevarán a cabo se encuentran bloqueos carreteros en distintos puntos de la entidad.

Agregó que un grupo de militantes del MULT se concentrará sobre la avenida Juárez frente a “Casa oficial“, ya que señala que son muchas las personas que han sido asesinadas, todas ellas militantes del la organización, dijo que su único delito ha sido pedir la paz en la zona triqui, la cual se ha visto envuelta en hechos violentos desde hace muchos años.

Indicó que la violencia viene desde arriba y que en su momento dará a conocer el nombre de las personas que están fomentando y financiando el clima de violencia en la zona triqui, además dijo que en un sobre tiene escrito el nombre de esas personas y que si algo le llega a pasar, hay quienes darán a conocer los nombres.

Es importante mencionar que ya se han tenido varias reuniones con el SubSecretario de Gobernación Alejandro Encinas para lograr la paz, sin embargo Rogelio Pensamiento dijo que no están de acuerdo en que la solución que plantea el Gobierno Federal sea el de enviar elementos de la Guardia Nacional.

Finalmente hizo el llamado a la ciudadanía a participar en la consulta popular del primero de agosto, en la votación nacional de marzo de 2022 que tiene que ver con la revocación de mandato, también llamó al pueblo oaxaqueño a unirse en un solo frente y derrocar a la mafia neoliberal local y que la 4T gobierne Oaxaca el próximo sexenio.

