Marcha Sección 22 en Oaxaca en rechazo a la evaluación USICAMM

–En caso de que la SEP continúe con la evaluación, el magisterio se movilizará en la capital para ejercer presión

José Cruz

Oaxaca, Oaxaca.- La mañana de este domingo maestros adheridos a la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), marcharon por las calles de la capital oaxaqueña en rechazo a la evaluación de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM).

Los profesores marcharon de la fuente de las ocho regiones al zócalo capitalino, para respaldar a los maestros de nuevo ingreso, quienes han sido llamados a realizar una evaluación para poder tener una plaza laboral, hecho que calificaron como “punitivo” por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Señalaron que no van a permitir que se realice el examen, pues señalaron que ya tienen nueve meses laborando, es por ello que exigen a la SEP que respete los derechos laborales de los trabajadores de la educación y que se abroguen las evaluaciones como método para la basificación del personal.

Finalmente dijeron que en caso de que las autoridades continúen en la postura de realizar la evaluación, el magisterio se estaría movilizando en los próximos días en la ciudad de Oaxaca, para presionar a la SEP para que se elimine la evaluación, es por ello que piden la instalación de una mesa de diálogo.

