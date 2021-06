En Tuxtepec, el apoyo al arte local es nulo, reclama artista plástico Tuxtepecano

–Dijo que si bien no hay espacios para ellos, tampoco hay oportunidad de vender sus cuadros, ya que la falta de apoyos para destacar en esta ciudad es complicado para los que se dedican a esta actividad

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- El artista plástico Tuxtepecano Marco Antonio Sánchez Justo, reclamó la falta de apoyos y espacios hacia este sector, pues aseguró que a pesar de estar tocando puertas para contar con recursos que vayan enfocados hacia este oficio y que sus obras puedan ser reconocidas por expertos en este tipo trabajo artístico, los apoyos son nulos.

Dijo que en esta ciudad de por si no hay tantas oportunidades para exponer sus obras, mucho menos hay opciones de que se puedan vender, a pesar de que asegura que sus cuadros son arte original del surrealismo, por lo que añadió que ante la falta de promoción cultural donde se puedan destacar los artistas Tuxtepecanos, tienen que buscar sus propios espacios.

Agregó que en los 20 años que lleva haciendo arte, son muy pocas las oportunidades que ha tenido para poder organizar una exposición y por medio de ella se puedan vender sus obras, esta situación dijo, se da con otros artistas talentosos que existen en Tuxtepec.

Manifiesto que ha recorrido otros lugares dónde ha destacado por sus cuadros, algo que no ha sucedido en su tierra natal, sin embargo solo espera que algún día se abran la puertas al igual que a todos los artistas para que lleguen a ser reconocidos en su propia tierra y de ahí destacar en esta profesión.

Finalmente explicó que ha tenido invitación de otros Estados y del extranjero para exponer sus pinturas, sin embargo comentó que por la falta de apoyo y de recursos económicos ha quedado solo en proyectos que no se culminan, es por ello que espera que algún día el gobierno municipal pueda voltear los ojos al arte local.

