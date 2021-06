Con bombas sumergibles se mejorará el servicio de agua potable en Valle Nacional: SOMAPAVN

–El titular del área dijo que estos equipos se instalaron en los 3 pozos cárcamos que existen en la población, ademas del desasolve realizado dará mejor fluidez al vital líquido

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- El Director del Servicio Ordinario Municipal de Agua Potable y alcantarillado en Valle Nacional (SOMAPAVN) Orlando Roy Borja, anunció que con la instalación de bombas sumergibles, habrá mayor fluidez entre los 3 pozos cárcamos y la Red de suministro lo que dará por resultado que poco a poco las carencias del vital líquido dejarán de ser un problema para la sociedad en la cabecera municipal.

Refirió que a diferencia de las bombas tradicionales que ya son obsoletas y que estas nuevas tecnologías cuentan con mayor presión para suministrar el agua en toda la población, así también le dará mayor garantía de durabilidad, pues comentó que este equipo está más reforzado para este tipo de trabajos, lo que le dará certeza al usuario de que el agua no falte en sus hogares.

Asimismo explicó que en estos trabajos también se desasolvaron las tuberías y los pozos centros, ya que esto representaba un grave problema para la distribución del vital líquido y que ahora con este trabajo de limpieza habrá mayor fluidez, aunque reconoció que esta no es una solución sobre todo en tiempo de seca, señaló que se sigue trabajando para que no exista desabasto en tiempo de estiaje.

De esta manera indicó que se les facilitarán los trabajos a la próxima administración con el mantenimiento que se le ha aplicado a las tuberías y pozos, lo que aseguró que dará un mayor rendimiento en los próximos años sobre todo en la colonia centro que es la más afectada.

Por último pidió a la ciudadanía tener cuidado en el manejo del vital líquido y no porque ya exista una mejor infraestructura en este tema se pueda manejar con irresponsabilidad el uso del agua, por lo que dijo que es necesario seguir haciendo conciencia para cuidar uno de los servicios más importantes para los hogares como es el suministro de agua potable.

