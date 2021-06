APO entrega reconocimientos a periodistas en 43 aniversario de la asociación

–También se entregó un reconocimiento póstumo a Abundio Núñez Sánchez, quien falleció de Covid en febrero de este año

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Este sábado la Asociación de Periodistas de Oaxaca (APO), entregó reconocimientos por su trayectoria a los trabajadores de la tinta, esto en el marco del 43 aniversario de la creación de la asociación, el evento se llevó a cabo en la sede de la Benemérita Universidad de Oaxaca (BUO).

Los periodistas que recibieron su reconocimiento fueron: Wilfrido López Torres, Juan Manuel Vignón, Felipe Sánchez Jiménez, Silvia Chabela Rivas, José Hannan Robles, Carlos Cervantes, Rafael Vicente Hernández, Javier Hernández Córdova, Jesús Hernández, también se entregó un reconocimiento póstumo a Abundio Núñez Sánchez, quien en el mes de febrero falleció por Covid.

En el evento se entregaron condecoraciones a Juan Pérez Audelo, Maribel Mendoza, Sayra Cruz, Mario Girón, Rocío Martínez, Félix García, Andrés Rodríguez y Daniel Hernández Cruz, siendo éste último miembro honorario de la APO, a esta entrega fueron invitados el rector de la BUO David Martínez Pérez y el Presidente Municipal Electo Francisco Martínez Neri.

El periodista Carlos Cervantes, quien es de los fundadores de la Asociación, dijo que el periodismo es la ocupación más sublime, honrosa y satisfactoria, aunque también lamentablemente puede ser el más vil de los negocios, sin embargo reconoció que este oficio aún se hace de manera sana, aunque no se salva de la “contaminación política”.

En ese sentido hizo un llamado a los periodistas y reporteros a que se revalore la profesión y se mantenga una carrera paralela con el funcionario público y los actores políticos por separado, es decir que jamás la junten o mezclen,para que de esta manera siga siendo una labor honorable y respetable.

En su intervención el actual dirigente de la APO Antonio Gutiérrez Sumano, refirió que es importante que este reconocimiento sea entregado de periodista a periodista, pues el objetivo es reconocer a quienes han ejercido esta labor desde hace muchos años, finalmente Martínez Neri invitó al gremio a seguir dignificando su labor como hasta ahora lo han hecho.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario