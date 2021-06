Sin regularizar solo el 5% de los núcleos rurales en la Cuenca: Procuraduría Agraria

-Este proceso esta detenido debido a los conflictos agrarios, falta de ejidatarios y el proceso de traspaso por sucesión de tierras.

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- Pese a los conflictos agrarios generados en algunos municipios de la cuenca a causa de los asentamientos humanos de manera irregular, el Jefe de Residencias de la Procuraduria Agraria en esta Región Ignacio Martínez Calderón, señaló que solo el 5% de los asentamientos humanos se encuentra de manera irregular, en los 337 núcleos rurales que existen entre los 18 municipios de la cuenca y que le corresponde a esta Instancia.

Dijo que las causas de la falta de certificación para regularizar estos asentamientos, se deben a los conflictos agrarios que existen en algunos municipios y que se encuentran bajo denuncia ante el Tribunal Agrario y otras se deben a la falta de ejidatarios o traspasos de posesiones los sucesores o concubinas, que detienen este proceso para la certificación de las tierras.

Por otro lado, especificó que aún existen grandes áreas que fueron destinadas para asentamientos humanos y que estas no están siendo utilizados y aunque dijo que hay propuestas de crecimiento detalló que la Procuraduria Agraria no realizará lotificaciones, sino que solo regularizarán las posiciones a quien le pertenecen dentro del polígono de los asentamientos humanos.

En lo que respecta a los conflictos por límites territoriales o colindancias, señaló que hasta el momento están focalizados los conflictos internos en San Felipe Usila y San Juan Lalana que se ha reducido hasta en un 50% de ejecución, esto por problemas que aún persisten con Malinaltepec, San Juan del Rio Choapa y Santiago Jalawi.

Mientras tanto resaltó Martínez Calderón que por otro lado en el Ejido de Palmillas en Loma Bonita, se llevó a cabo la certificación de los predios el pasado 3 de junio, culminando así con la certificación y titulación de los terrenos beneficiando a 20 familias de ese lugar, así también explicó que la regularización del núcleo rural de Piedra de Amolar San Miguel Soyaltepec se encuentra en proceso para su asentamiento humano para su regularización y certificación territorial.

