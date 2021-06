Se deslinda Abiezer Pérez de haber mandado grupo de choque a Santiago Etla

-Responsabilizan a Rufina Isabel Morales Vázquez de cualquier otro hecho violento o agresión hacia él.

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Abiezer Pérez Jimenez quien afirma ser agente de Santiago Cacaotepec, electo en una asamblea realizada el 15 de diciembre de 2019, se deslindó de los señalamientos en su contra de ser el responsable del incidente que se registró en esa comunidad de la región de los valles centrales, cuando entró un grupo de choque a causar algunos destrozos.

De la misma forma José Juan Jiménez Espinosa, suplente de Pérez Jiménez, responsabilizó a Rufina Isabel Morales Vázquez, quien señalan se ostenta como Agente de Santiago Cacaotepec, de cualquier hecho violento que se pueda registrar de nueva cuenta en la población, así como de cualquier daño que puedan sufrir de manera personal.

Pérez Jiménez comentó que actualmente se encuentra en un proceso legal, debido a que en marzo de este año fue desconocido por la población tras ser señalado de un presunto desvío de recursos, indicó que este proceso se está llevando en la Secretaría General de Gobierno (SEGEGO) y en la Secretaría de Administración.

Agregó que en mayo nombraron a Rufina Isabel Morales Vázquez como agente, aunque aclaró que dicha decisión la tomaron alrededor de 70 personas, cuando la comunidad tiene una población de 6 mil 500 habitantes, por este conflicto dijo que despacha en una sede alterna.

Finalmente dijo que las oficinas de la agencia se encuentran cerradas hasta que el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) y la SEGEGO emitan una resolución sobre este asunto.

