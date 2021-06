Registra Oaxaca 111 nuevos contagios y 34 muertes por COVID-19

-Este viernes, se alcanzaron los 48 mil 260 casos acumulados y hubo 76 pacientes hospitalizados

-Los SSO hacen nuevamente el llamado a la población para cumplir con los lineamientos sanitarios y no ignorar las recomendaciones

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 25 de junio de 2021.- Oaxaca llegó este viernes a los 48 mil 260 casos acumulados de COVID-19, luego de que en las últimas 24 horas se reportaron 111 enfermos más de este padecimiento, informaron los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).

La institución también agregó que, se contabilizaron un total de 3 mil 953 decesos, 34 más que el día de ayer, así como 4 mil 947 casos sospechosos, 29 mil 536 negativos y 312 pacientes presentan la patología en etapa activa.

Este 25 de junio se dio de alta sanitaria a 38 pacientes, con lo que se tiene un registro de 43 mil 995 recuperados, es decir el 91.1% de las personas que han dado positivo al virus SARS-CoV-2.

Añadió que se tiene el reporte con sintomatología leve, aislamiento y manejo en su domicilio a un acumulado de 40 mil 261 pacientes y 7 mil 999 han requerido ingreso a una unidad médica.

Con relación a la disponibilidad de camas de hospitalización general, la entidad registra el 20.8% de saturación, se tiene un total de 76 pacientes hospitalizados y siete nosocomios al 100% de su capacidad.

Con estos datos, Valles Centrales continúa a la cabeza como la zona de mayor incidencia de contagios con 32 mil 464 acumulados y mil 912 decesos, en tanto, el Istmo reporta 4 mil 442 casos y 745 fallecimientos, Tuxtepec 2 mil 987 pacientes y 354 muertes, Costa 2 mil 550 confirmados y 310 decesos, Mixteca 4 mil 75 positivos y 407 fallecimientos, Sierra mil 742 casos y 225 perdidas fatales.

El día de hoy se notificaron 38 municipios con presencia de nuevos pacientes, con la mayor cifra en la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza con 16 casos, Oaxaca de Juárez con 13, San Juan Bautista Tuxtepec con 11, Santo Domingo Ingenio con ocho y Salina Cruz con seis, el resto cuatro, tres, dos y una notificación.

Por ello, la dependencia hizo nuevamente un llamado a la población a cumplir con los lineamientos sanitarios y no ignorar las recomendaciones, el riesgo de contagio continúa, asimismo exhortó a usar adecuadamente el cubrebocas, lavarse las manos de manera frecuente con agua y jabón, mantener la sana distancia, evitar la automedicación ante síntomas respiratorios, y en la manera de lo posible quedarse en casa.

