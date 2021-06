Presenta IEEPO quinta emisión de la serie radiofónica “Charla 25”

-Con el tema “Violencia de género y fortalecimiento emocional en tiempos de COVID-19”, especialistas abordaron aspectos que favorecen a las niñas, niños y adolescentes.

Oaxaca de Juárez, Oax. 25 de junio de 2021. – En su quinta emisión, la serie radiofónica “Charla 25, todas y todos a erradicar la violencia”, que promueve el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), presentó el tema “Violencia de género y fortalecimiento emocional en niñas, niños y adolescentes en tiempos de COVID-19”, el cual se transmitió a través de la página de Facebook de este organismo.

Con el respaldo del director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal, los jóvenes de Radios Escolares, Ernesto Karlo González Victoria y Geovanna Paola Gregorio Rodríguez, fueron los encargados en conducir este espacio, el cual es coordinado por la responsable del Departamento de Radios Escolares de la Dirección de Desarrollo Educativo (DDE), Verónica Arlette Victoria Velasco, en el marco del Día Naranja que se conmemora el día 25 de cada mes.

En esta ocasión, la directora del Centro de Estudios de la Mujer y Paridad de Género del Congreso del Estado, Adriana Salazar Rivas, abordó los aspectos de violencia de género en tiempos de COVID-19, en donde expuso que estos comportamientos se acrecentaron durante el confinamiento social, particularmente hacia las mujeres, niñas, niños y adolescentes; por lo que instancias del Gobierno del Estado y organismos de la sociedad civil implementaron una serie de estrategias denominadas “No estás sola” y “Estamos contigo” para brindar servicios de atención y orientación.

Reconoció que durante la pandemia, las mujeres son las que están afrontando directamente los estragos de esta situación, ya que asumen la labor de cuidadoras, proveedoras, maestras y enfermeras en el hogar; son las responsables directas de la atención de las personas de la tercera edad, las hijas e hijos y hasta de nietas y nietos, por lo que es importante realizar una distribución equitativa de las responsabilidades y compartirlas con todos los integrantes de la familia.

En tanto, la responsable del Departamento de Educación y Promoción de la Dirección para la Atención de los Derechos Humanos del IEEPO, Julia Terrones López, abordó el fortalecimiento emocional en niñas, niños y adolescentes en tiempos de COVID-19.

Indicó que ante los nuevos cambios que se viven por la contingencia sanitaria, las y los integrantes de las familias dejaron de ser tolerantes, lo que motivó a que se ejerciera la violencia física y psicológica; por lo que es importante fortalecer comportamientos diligentes, pacientes, respetuosos y solidarios que permitan mejorar las relaciones humanas con las personas con las que se viven.

Expuso la importancia del trato amoroso, respetuoso y amable que deben brindar las madres y padres de familia a sus hijas e hijos, ya que de esta forma les ayuda a ser resilientes, es decir, con la capacidad para asumir las dificultades, aceptarlas y aprender de ellas; a gestionar sus emociones y capacidad de respuesta ante ciertas situaciones, a sobrellevarlas de la mejor manera y salir fortalecidos.

En esta emisión, se contó con la participación especial de la cantautora oaxaqueña María Ferrina, quien es la autora de las canciones “Eres mujer” e “Indolencia”, adaptadas como himnos de los Días Internacionales de la Mujer y Contra la Violencia hacia las Mujeres y las Niñas, respectivamente.

