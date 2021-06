Marcha comunidad LGBTTTIQA+ en la ciudad de Oaxaca

-El motivo de esta marcha fue también para exigir un reconocimiento a sus derechos.

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Este sábado la comunidad LGBTTTIQA+ marchó por las calles de la capital oaxaqueña para conmemorar el día internacional del orgullo de esta comunidad, el cual se celebra el 28 de junio, el motivo de esta marcha fue también para exigir un reconocimiento a sus derechos.

El punto de reunión fue en la explanada del ex convento de Santo Domingo de Guzmán en el centro histórico de la ciudad de Oaxaca, ahí llegaron alrededor de cien personas de diversos colectivos de diversidad sexual y partieron caminando por el andador turístico hasta llegar a la Alameda de León.

Durante su caminar iban gritando consignas en contra de la ciudadanía, ya que a pesar de haber ganado algunos derechos, muchas personas los discriminan y son objeto de burlas, por ello algunas de las consignas eran con relación a que se respeten sus identidades y que la homosexualidad no se contagia, mientas que la ignorancia si.

Cuando llegaron a la Alameda de León, gritaron consignas en contra de la iglesia católica, a quienes señalaron de ser pederastas y de estar en contra de la despenalización del aborto, los que marcharon llevaban la bandera de la comunidad LGBTTTIQA+ y pancartas con sus principales reclamos.

