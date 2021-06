Hospital comunitario de Valle Nacional, volverá a dar servicio de manera gradual al público

-La Delegación Sindical informó que esta decisión se tomó luego de que el 100% del personal ya esta vacunado.

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- Pese a que todavía existen carencias de infraestructura y personal en especialidades, el hospital comunitario de Valle Nacional anunció que volverán ofrecer los servicios de salud a los usuarios, a más de un año de haber restringido este servicio debido a la pandemia.

Dijo Leopoldo Santiago Vargas, Delegado Sindical de salud de este municipio, que hoy en día Oaxaca se encuentra en semáforo verde además de que el 100% del personal de este nosocomio, ya está vacunado por lo que han decidido abrir sus puertas de manera gradual y con las condiciones precarias, en las que se encuentra para poder atender a las personas que requieran este servicio como la de consulta general.

Señaló que han hecho las peticiones al Gobierno Estatal y Federal, para que pueda haber pronto una respuesta en torno a la falta de especialistas, pues indicó que hasta el momento solo cuentan con un Pediatra, un Ginecólogo y 2 Cirujanos, no obstante dijo que esto es insuficiente por la cantidad de pacientes que existen en esta región, por lo que detalló que hace falta un Urgenciologo así también como más ginecólogos y pediatras para la atención de los pacientes.

Así mismo manifestó que a pesar del esfuerzo que han hecho para encontrar especialistas para su inmediata contratación, dijo el Delegado que no han contado con suerte, por lo que espera que las Instancias Gubernamentales volteen hacia este hospital comunitario y atiendan esta situación y no seguir afectando a los usuarios por falta de personal.

Por su parte la doctora Anel Cruz Ramírez, quien integra esta Delegación Sindical comentó que existen todas las ganas de regresar para atender las necesidades básicas de salud, por lo que mencionó que se realizará el trabajo de campo para reprogramar las citas que quedaron canceladas por la pandemia, para que de esta manera y de forma gradual se vayan atendiendo a todos los que necesitan de este servicio en este hospital.

De esta manera la invitación queda abierta para todos los usuarios en el servicio de salud para que ya puedan asistir a informarse en la ventanilla de información y conocer los procedimientos, para que puedan ser atendidos en esta nueva normativa.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario