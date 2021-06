Comité de Víctimas de Huazantlán, nombran a Jorge Leoncio Arroyo Rodríguez como vocero

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- La mañana de este sábado integrantes del Comité de Víctimas y Familiares Ikoots, nombraron a Jorge Leoncio Arroyo Rodríguez como su vocero, quien será el encargado de dar información sobre los avances en las investigaciones por la masacre ocurrida en la agencia de Huazantlán de Río del municipio de San Mateo del Mar, en dónde 15 personas fueron asesinadas y algunos cuerpos calcinados.

En su mensaje, el recién nombrado vocero comentó que es lamentable que la justicia en el país no se aplica como debería, incluso dijo que este tipo de crímenes en otros países son sancionados, algo que desafortunadamente no sucede en México, agregó que en este caso en particular los presuntos responsables están plenamente identificados.

Agregó que el crimen de lesa humanidad no prescribe, por lo que seguirán exigiendo justicia para los familiares de las víctimas, además dijo que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) se ha visto omisa en el caso, ya que señaló, no han ejecutado ni una sola orden de aprehensión.

Arroyo Rodríguez dijo que en la zona hay presencia de un grupo armado que está causando terror entre los habitantes, situación que tampoco permite que los desplazados de Huazantlán del Río puedan regresar a su lugar de origen, por el temor de que atenten contra sus vidas como represalia por estar exigiendo justicia.

El pasado 21 de junio se cumplió un año de estos hechos violentos, de los cuales el agente de Huazantlán de Río José Luis Chávez Salinas es el principal señalado de haber mandado a golpear y violar a mujeres, así como apedrearlas y acuchillarlas, esto debido a que mantenían tomada la agencia municipal.

Es preciso comentar que los familiares mantienen un plantón permanente frente a palacio de Gobierno, mencionó que están a la espera de que el Fiscal Arturo Peimbert Calvo tome cartas en el asunto y se haga justicia a las 15 víctimas de la masacre ocurrida durante la noche del 21 y madrugada del 22 de junio de 2020.

