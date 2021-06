Tras lluvias, solo 7 de 47 municipios recibieron declaratoria de emergencia: CEPCO

-Los municipios son Guevea de Humboldt, San Juan Cotzocón, San Pedro Comitancillo, Santa María Hienegati, Juchitán de Zaragoza, Santa María Xadani y Asunción Ixtaltepec

Graziano Gómez

Oaxaca, Oaxaca.- De los 47 municipios que se pidieron que se declararan como zona de desastre, solo 7 fueron aprobados por la Comisión Nacional de Protección Civil, así lo dio a conocer el recién nombrado Coordinador Estatal de Protección Civil de Oaxaca Oscar Valencia García.

Agregó que ya se instaló la mesa del Comité Estatal de Emergencia, en dónde se dará seguimiento del apoyo que vayan a recibir los municipios que resultaron afectados por las lluvias que se presentaron en días pasados, en las regiones del istmo de Tehuantepec, la sierra.

Los municipios que recibieron la declaratoria de desastre son: Guevea de Humboldt, San Juan Cotzocón, San Pedro Comitancillo, Santa María Hienegati, Juchitán de Zaragoza, Santa María Xadani y Asunción Ixtaltepec, es importante recordar que el pasado 18 de junio el Gobernador Alejandro Murat pidió la declaratoria de emergencia para 20 municipios.

