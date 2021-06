Tensión en Santiaguito Etla por presencia de grupo de choque, piden que entre la Guardia Nacional

-Habitantes denunciaron que eran alrededor de 50 personas que iban armados con palos, quienes causaron daño en comercios, casas habitación y vehículos.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Alrededor de las diez de la mañana habitantes la población de Santiaguito Etla, denunciaron que escucharon detonaciones de armas de fuego, situación que provocó preocupación y miedo entre la población, además dijeron que un grupo de 50 personas con el rostro cubierto vandalizaron varios locales comerciales, casas habitación y vehículos.

En un video que circula en redes sociales se aprecia cómo un grupo de personas lanza piedras y palos, provocando temor en la población, quienes se retiraron del lugar, algunos comercios cerraron para refugiarse, por todo esto hicieron un llamado a la policía estatal y a la Guardia Nacional, para que hiciera acto de presencia y resguardar el orden.

De acuerdo a algunos testimonios, denunciaron que estas personas entraron a algunos domicilios, golpearon a varias personas, a algunas de ellas les hicieron cortes en las manos, otros refieren que hubo varias detonaciones de armas de fuego, además reportaron que hubo un enfrentamiento entre vecinos de la población.

Luego de la petición que hicieron los pobladores, la Secretaría de Seguridad Pública envió varias unidades para vigilar la zona, para evitar que se sigan presentando más hechos violentos, cabe mencionar que hasta el momento no se han reportado más incidentes.

