Retoman construcción de centro de salud de San Bartolo

-El 5 de junio pararon los trabajos de la obra

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Agente de la Comunidad de San Bartolo, Paulino Soto, dio a conocer que fue este viernes que retomaron los trabajos de la construcción del centro de salud de San Bartolo, mismos que se habían detenido desde el día 5 de junio, por lo tanto aseguró que van a estar vigilando que la obra no vuelva a parar.

Explicó que cuando se detuvieron los trabajos no se dieron cuenta porque estaban enfocados en otros asuntos, por lo tanto van a vigilar que a partir de ahora no se detengan, además de que ya hizo la invitación a los ciudadanos para que vigilen la obra.

Dijo que este viernes les hablaron para decirles que los trabajos se retomaban, y esperan que sigan avanzando.

La obra ya cuenta con los castillos, pusieron bases y están colando las bases de la obra, y esperan que se termine en los 6 meses que se comprometieron en realizarla, ya que de manera verbal eso les informaron, pero dijo que presionarán para que así sea.

Él como agente, detalló que seguirá reuniéndose con las autoridades de salud tanto de la región como del estado, con la finalidad de que pronto tengan su centro de salud.

Cabe señalar que fue el pasado 21 de febrero que el Gobernador del Estado Alejandro Murat Hinojosa, colocó la primera piedra del centro de salud de esta comunidad, luego de que en el 2018 lo demolieran.

FOTO: Archivo

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario