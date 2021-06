Renuncia Iván Alí a la presidencia de FHUCUP

-Su renuncia se debe a que días antes de la elección se le vio entregando despensas que habían sido encontradas en una bodega

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- A través de un comunicado Iván Alí, quien fungía como presidente de la Fundación Humanitaria de la Cuenca del Papaloapan (FHUCUP) renunció al cargo que tomó el pasado 2 de mayo.

La renuncia al cargo de esta fundación que creó en su momento Fernando Bautista Dávila, fue a raíz de que se le vio entregando unas despensas que habían sido encontradas en una bodega, días antes del proceso electoral, y que esto provocar señalamientos y calumnias hacia su persona, por lo tanto con esta renuncia busca afrontar a título personal cualquier señalamiento derivado de los pasados.

El comunicado dice lo siguiente: A la opinión pública, en el pasado proceso electoral los ciudadanos de nuestro municipio, así como de 153 municipios más del estado libre y soberano de Oaxaca, pudieron elegir a sus representantes de manera democrática; este ejercicio demostró un claro ejemplo de civilidad y madurez política, dejando los comicios electorales atrás y dando paso a las nuevas figuras públicas que representarán la unidad y, junto con la sociedad construirán un futuro mejor para los Tuxtepecanos.

Sin embargo, en dicho proceso electoral su suscitaron situaciones derivadas de la efervescencia política que se vivía en esos momentos, situaciones propiciadas por personas acostumbradas a llevar a cabo prácticas deshonestas e injustas para la ciudadanía de nuestro municipio, este tipo de prácticas lejos de abonar a un proceso limpio y democrático, representan un retroceso y atentan contra la inteligencia y el buen juicio de nuestros hermanos Tuxtepecanos.

Como ciudadano libre y comprometido con las causas justas no podía dejar pasar por alto estos actos que buscaban sesgar la intención del voto en un proceso tan importante que definiría el rumbo de nuestro municipio; ante la impotencia, el coraje y la omisión de algunos actores y sectores de la sociedad, un grupo de ciudadanos con valor iniciaron un movimiento para impedir que estas prácticas llegaran al electorado y surgieran efecto, al ver que dichas acciones estaban en proceso, otro grupo de ciudadanos y un servidor participamos de manera solidaria, sumando voluntades ante las claras evidencias y el total descaro de aquellos que sin escrúpulos pensaron inducir un resultado.



Tras estos hechos, fui desconocido, calumniado y señalado ante el escrutinio de la sociedad y bajo la conciencia de aquellos que manejan la vieja forma de hacer política, dejando de lado y como letra no escrita, las verdaderas razones del porque se llevaron a cabo estos actos que representan el hartazgo de la sociedad.

Así mismo, estoy consciente que cada acción realizada repercute en los diferentes niveles públicos de la sociedad; ya que, represento una fundación a la cual respeto y cuenta con una trayectoria de más de 10 𝐚ñ𝐨𝐬 de trabajo, una fundación que con el principio de servir ha llegado hasta el último rincón de nuestra hermosa cuenca del Papaloapan; permitiéndome conocer la satisfacción de ayudar a los que menos tienen.

Hasta el día de hoy y siendo congruente con mis ideales y principios he tomado la difícil decisión de retirarme del cargo como Presidente honorífico de la Fundación Humanitaria de la Cuenca del Papaloapan (FHUCUP A. C.) para afrontar a título personal cualquier señalamiento derivado de los hechos antes mencionados sin dejar de luchar por las causas justas y por la igualdad entre los diferentes sectores de la sociedad.

