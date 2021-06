Regala Fundación Alfredo Harp Helú mil árboles en la ciudad de Oaxaca

-El objetivo es ayudar a la reforestación de la zona urbana de la capital oaxaqueña

José Cruz

Oaxaca, Oaxaca.- Este jueves la Fundación “Alfredo Harp Helú de Oaxaca”, estuvo donando árboles a las personas que se acercaban a el Centro Cultural San Pablo en el centro histórico de la capital oaxaqueña, esto con el objetivo de fomentar la reforestación en la zona urbana de la ciudad.

Los árboles que estuvieron entregando eran de jacaranda, “pata de vaca”, “pajarera” y fresno, el objetivo era donar mil de estos árboles, a cada persona se le entregaban dos árboles, quienes acudián solo tenían que dar su nombre para que la fundación lleve un registro de a quienes se les entregaron los árboles.

Las personas que deseen ir por uno de estos ejemplares, podrán acudir en horario de diez de la mañana a doce del día al Centro Cultural San Pablo que se ubica sobre la calle Hidalgo en el centro histórico, se tiene contemplado tener este módulo hasta este sábado 26 de junio.

