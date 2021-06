Por homicidio múltiple en Acatlán, denuncian a Vicefiscal de la Cuenca de deslealtad e incompetencia

-Piden al Gobernador y al Fiscal General que intervengan en esta situación.

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- El asesor jurídico de 4 de las 6 personas que fueron abatidas en un enfrentamiento con policías municipales de Acatlán de Pérez Figueroa, denunció que existe incompetencia y deslealtad por parte del titular de la Vice Fiscalía Regional de la cuenca del papaloapan.

Señaló que ya acudieron a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) a interponer una queja, ya que señalan que no les quieren brindar información sobre el caso, incluso dijo que la persona que les recibió la queja les comentó que a ella tampoco le entregan documentación que solicita.

Por esta situación piden la intervención del Gobernador del Estado Alejandro Murat y del Fiscal General de Oaxaca Arturo Peimbert Calvo, ya que el vicefiscal se escuda en decir que no puede brindar información, debido a la secrecía de la investigación.

Fue el pasado 15 de mayo de 2020, cuando en la comunidad de Arroyo de en Medio del municipio de Acatlán de Pérez Figueroa, se dio un enfrentamiento entre un grupo armado y elementos de la policía municipal, el saldo de dicho enfrentamiento fue el de seis presuntos delincuentes abatidos.

En el comunicado que emitió la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO), menciona que los hechos se suscitaron luego de que integrantes de un grupo armado abrieron fuego en contra de los elementos policiales, quienes repelieron la agresión entre los parajes conocidos como Arroyo de en Medio e Ingenio Las Margaritas, en la región de la Cuenca del Papaloapan.

Además el documento refiere que en aquella ocasión no hubo bajas ni heridos de parte de la policía municipal, finalmente el representante legal de los familiares de las víctimas, comentó que no hubo tal enfrentamiento y que estas personas ya se encontraban sometidas.

