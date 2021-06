Llama JS-3 a vacunar a menores de 1 a 9 años contra el Sarampión y Rubéola

-Este sábado es el último día de la jornada para recibir estas vacunas importantes; se aplicará en el módulo de salud de la calle Roberto Colorado, en Tuxtepec

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – La Jurisdicción Sanitaria número 3, Tuxtepec, abrió una última fecha para culminar la jornada de vacunación a la niñez de 1-9 años para la aplicación del biológico contra el sarampión y la rubéola.

Este viernes se llevó a cabo la vacunación en ocho módulos de vacunación instalados en distintas partes de la ciudad, pero para este sábado, se abrió una última fecha y como único punto será el centro de vacunación de la Jurisdicción Sanitaria de los Servicios de Salud de Oaxaca, ubicado en la avenida Roberto Colorado, de Tuxtepec.

Durante la jornada de este día se registró una asistencia aproximada de al menos 50 menores de edad en el módulo ubicado los bajos del palacio municipal, el cual habitualmente concentra la mayor afluencia.

Los servicios de Salud recordaron a los padres de familia la importancia de completar los esquemas de vacunación para reformar el sistema inmune de sus hijos.

Para quienes asistan deben presentar su cartilla de vacunación.



