Inoperante Vice Fiscalía, carpetas de investigación no están siendo atendidas por delitos de violencia de género: DIF Valle

-Aseguró la funcionaria pública que de 11 casos presentados por este tipo de delitos, solo 2 han tenido orden de aprehensión.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- La presidenta del DIF de Valle Nacional Beatriz Acevedo Montoya lamentó la lentitud con la que la vice fiscalía atiende los procesos legales sobre la violencia de género, pues dijo que todas las denuncias hechas en esa dependencia están estancadas, por lo que pide a la Fiscalía Estatal poner más atención en esa instancia.

Señaló que hasta el momento, existen 11 carpetas de investigación por violencia de género de las cuales, solamente 2 casos se han librado ordenes de aprehensión, así también dijo que lo mismo ocurre con los delitos sexuales infantil que hasta el momento no han tenido respuesta para castigar a los culpables.

Explicó que una de las causas de que no haya avance para atender las denuncias, es la falta de personal dentro de la instancia, pues detalló que la Cuenca es grande y solo cuentan con 2 psicólogos, un medico legista mientras que la comandancia solo cuenta con 4 elementos para atender todo tipo de delitos que se han vuelto muy comunes, en la Cuenca del Papaloapan.

De esta manera informó que ha estado haciendo replicar sus inconformidades por esta situación, ante los funcionarios públicos entrantes para que tomen cartas en el asunto y puedan por fin las víctimas de agresión y abusos hacerle justicia ante una instancia que ha dejado de ser confiable para la ciudadanía.

