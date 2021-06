Durante pandemia, violencia contra mujeres en Oaxaca aumentó 80%: Secretaría de la Mujer

-Señaló que para revertir la situación, es necesario realizar labores de concientización en la sociedad.

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- La violencia hacia las mujeres se incrementó en un 80 por ciento durante la pandemia, así lo manifestó la titular de la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña Ana Vásquez Colmenares, al término de la rodada ciclista que se realizó este viernes en el marco del día naranja que se conmemora el 25 de cada mes, para hacer conciencia de que no se debe violentar a las mujeres.

Señaló que son varios factores los que provocaron este incremento en la violencia hacia las mujeres, el estrés que se provocó ante la pérdida de empleos, razón por la cual un porcentaje de las parejas hombres buscaron refugio en el alcohol y otras sustancias, además de que no se tiene un correcto en el manejo de las emociones.

Dijo que se debe trabajar en campañas de concientización para disminuir estas tendencias, para ello indicó que la dependencia a su cargo está para hacer labores de prevención, decirle a los hombres que por el simple hecho de tener más fuerza que una mujer, no le da derecho a violentarla.

Es importante mencionar que la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña ha sido cuestionada y criticada por sus pocos resultados, esto dicho por colectivos de mujeres, en ese sentido Vásquez Colmenares dijo que entre algunos logros de la dependencia destaca que todas las dependencias del Gobierno del Estado tengan enlaces de género.

Otros logros son que se haya vuelto ley que todos los ayuntamientos cuenten con un instituto municipal de la mujer, que se hayan creado 40 centros de desarrollo para las mujeres, mismo que hace varios años no existían y que hoy atienden la violencia hacia las mujeres.

