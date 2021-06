Una vez más se manifiesta FPR en la Fiscalía de Oaxaca

-Piden al Fiscal que presente los avances de las investigaciones, sobre el asesinato de Tomás Martínez Pinacho.

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Una vez más el Frente Popular Revolucionario (FPR) se manifestó en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, para exigir justicia por el asesinato de Tomás Martínez Pinacho y denunciar el poco avance que hay en las investigaciones para dar con los autores materiales e intelectuales de este crimen.

Algunos integrantes de la organización realizaron pintas en el edificio con consignas hacia la instancia encargada de la procuración de justicia en la entidad, también aprovecharon para pedir al Fiscal Arturo Peimbert Calvo que presente los avances de las investigaciones que la dependencia está llevando a cabo.

Fue el 24 de agosto de 2020 cuando Tomás Martínez Pinacho fue privado de la vida, luego de haber participado en una movilización que organizó el FPR, Martínez Pinacho se encontraba comiendo en una taquería del municipio de Ánimas Trujano, a ese lugar llegaron personas desconocidas y dispararon en contra de él.

Desde esa fecha el FPR se moviliza el día 24 de cada mes para exigir a la Fiscalía que se castigue este crimen, cabe mencionar que en noviembre de 2020 fue detenido uno de los autores materiales de este crimen, en marzo de este año fue detenido un segundo presunto responsable, pese a esto la organización continúa exigiendo justicia.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario