Sindicato Independiente Nacional de Salud (SINS) se manifiesta en Junta de Conciliación

-Exigen respeto al gremio, ya que el Secretario de Salud de Oaxaca no ha atendido sus peticiones de audiencia.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Este jueves el Sindicato Independiente Nacional de Salud (SINS) se manifestó en las oficinas de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para denunciar la falta de atención por parte del titular de los Servicios de Salud de Oaxaca Juan Carlos Marquez Heine, quien señalan se niega a darles una audiencia.

El Secretario General del SINS sección Oaxaca Héctor Luis Hernández Treviño, mencionó que la audiencia que piden es para tratar temas de interés para los trabajadores como el pago pendiente que se tiene retenido al personal sindicalizado, así como para exigirle que respete a esta gremial.

Además están pidiendo que se respete a las comisiones sindicalizadas, mismas que están contempladas en la toma de nota, otra petición es la firma de un convenio en el que haya un compromiso de dar respuesta a sus demandas, así como la firma de un contrato a todo los trabajadores que forman parte del sindicato.

El dirigente sindical indicó que los Servicios de Salud tienen contemplado despedir a trabajadores que no cuentan con antigüedad, a pesar del esfuerzo que han realizado durante la pandemia, pasando por encima sus derechos laborales, incluso dijo que quieren desconocer y destruir la libre sindicalización.

