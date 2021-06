Se cae otro árbol en la ciudad de Oaxaca, ahora en la colonia “Estrella”

-La zona se quedó sin energía eléctrica, ya que el árbol tiró un poste de luz y otro de telefonía.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- La tarde de este jueves cayó otro árbol en la ciudad capital, ahora fue uno de 25 metros de alto que se ubica en la colonia “Estrella” a unos metros de las oficinas del Instituto Nacional Electoral (INE), la caída del árbol afectó un poste de energía eléctrica y de telefonía.

Al lugar llegaron elementos la coordinación municipal de Protección Civil de Oaxaca de Juárez, quienes realizaron las labores para retirar los restos del árbol, el incidente se dio cuando se estaban realizando unos trabajos al pie del árbol, aparentemente relacionados con agua potable.

Debido al daño que provocó el árbol a un poste de energía eléctrica, algunas viviendas, negocios y oficinas se quedaron sin el suministro de energía, se espera que en las próximas horas llegue personal de la Comisión Federal de Electricidad para restablecer el servicio en la zona.

