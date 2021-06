Exposición artesanal por San Juan, ensayo para reactivar la economía de Tuxtepec: Dirección de Cultura

-En su discurso mencionó que la reactivación económica de esta ciudad, no solo es cuestión del Gobierno sino que todos los sectores deben estar involucrados.

Alex Morales

Tuxtepec Oaxaca.- Como parte del proceso para reactivar la economía en la ciudad más importante de la cuenca del Papaloapan, este jueves 24 de Junio se dio por inaugurado la primera exposición artesanal con motivo de la fiesta del Santo Patrón, San Juan Bautista.

Ahi mismo el Director de Educación, Cultura y Deporte Guillermo Guardado Campa, reconoció que todavía se viven momentos inciertos con respecto a la pandemia, sin embargo dijo que la economía tiene que ser reactivada a la de ya, aunque sea en proceso para no arriesgar a la ciudadanía con eventos masivos, por lo que manifestó que en esta exposición solo fueron invitados artesanos locales.

Así mismo explicó que esta actividad, sería un ensayo que pretende el Gobierno municipal para activar el comercio y la economía en Tuxtepec, por lo que indicó que es un trabajo donde todos deben involucrarse, tanto autoridades, como artesanos y la misma sociedad para que empiece a fluir el dinero adquiriendo los productos artesanos hechos por manos tuxtepecanas.

De esta manera reiteró que la participación del Gobierno Municipal se basa en los recursos existentes, para la creación de esta exposición y para las diferentes actividades religiosas y populares, que se realizan en este festejo al santo patrón.

Por su parte el Director de Comercio y Turismo Jimmy Davies Santos, invitó a la ciudadanía consumir lo local y participar en estas actividades propios de los tuxtepecanos.

