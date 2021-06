Empieza SEMOVI a sancionar a taxistas en Tuxtepec

-La sanción no solo fue para el concesionario, también para el taxista que condujo en estado de ebriedad.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.-La Secretaría de Movilidad (SEMOVI) empezará a sancionar a los prestadores del servicio del transporte público (taxis) en el municipio de Tuxtepec, esto en caso de que sean señalados por incurrir en una falta, y en donde el usuario tenga evidencias.

El presidente del Sitio Ricardo Flores Magón, Francisco Tinoco Manuel, dio a conocer que se aplicará la primera sanción a un taxista y concesionario, tras publicarse un video en redes sociales y que se volviera viral, en donde se le veía al chofer manejando en estado de ebriedad.

Explicó que el concesionario afectado Eudocio Moreno Conde es agremiado a su sitio y en estos momento no puede manejar debido a que tiene un impedimento físico, por lo que tiene choferes que se encargan de conducir el taxi, sin embargo a pesar de que el concesionario no estaba manejando la unidad involucrada la multa económica va dirigida a él, “yo como representante legal argumenté que había mucha inconsistencia ya que debieron amonestar al chofer, no al concesionario” señaló.

Además de la multa económica que debe de pagar el concesionario que es de 13, 500 pesos, al chofer le van a retirar la licencia de manera definitiva y no podrá trabajar en el servicio del transporte público.

Agregó que esto es un parte aguas, ya que si algún chofer es acusado de cometer algún ilícito, será sancionado, por lo que hizo un llamado a los choferes a hacer bien su trabajo, a realizar bien su actividad durante el tiempo que estén detrás de un volante, y así evitar ser multado.

