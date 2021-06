Conflicto interno de COMERCAM, aduanas retienen 80 mil litros de mezcal

-Las pérdidas desde que estalló el conflicto al interior del COMERCAM es de 330 millones de pesos.

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Debido al conflicto que existe al interior del Consejo Mexicano Regulador de la Calidad del Mezcal (COMERCAM), las aduanas de distintos puntos del país han retenido alrededor de 80 mil litros de mezcal, lo cual representa aproximadamente 40 millones de pesos en pérdidas para este sector.

El Presidente del COMERCAM Abelino Cohetero, comentó en conferencia de prensa que hasta el momento las autoridades no han terminado con el proceso de reconocimiento de la nueva directiva que él encabeza y que fue electa semanas atrás en una asamblea en la que participaron la mayoría de los productores mezcaleros de la entidad.

Agregó que esta situación debe ser resuelta por la Secretaría de Economía, por ello pidió a la titular de la dependencia federal Tatiana Clouthier, asimismo indicó que esto no debe ser razón para que se retenga el mezcal, ya que afirma no hay ninguna irregularidad, sin embargo explicó que la anterior administración no entregó la Firma Electrónica Avanzada (FIEL) al SAT.

Otro dato que reveló es que desde que estalló el conflicto al interior de la COMERCAM, se han reportado pérdidas por 330 millones de pesos, ya que se han retenido más de 600 mil litros de mezcal, producto que no se ha podido vender y que genera incertidumbre en los productores y es que Oaxaca produce más del 90 por ciento del mezcal que se comercializa.

