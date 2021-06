Con paseo de pendones, jinetes celebran a San Juan Bautista en Tuxtepec

-El paseo de pendones fue una de las tantas actividades que se prepararon en honor al Santo patrono.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca. – Al grito de “Viva San Juan Bautista” cientos de jinetes realizaron un paseo de pendones, como parte de las celebraciones en honor a San Juan Bautista.

La cabalgata inició con la bendición de los pendones afuera de la Catedral de Tuxtepec, además el Obispo de Tuxtepec José Alberto González Juárez, dijo que es cabalgata es una oportunidad más que Dios les dio, además que de a partir de hoy las fiestas serán más alegres y hermosas.

Posteriormente cientos de jinetes desfilaron por las principales avenidas del municipio, para concluir en el campo ubicado frente a la Procuraduría Federal de la República (PGR).

La cabalgata se ha realizado por varios años, y en esta ocasión fueron los “Amigos del caballo” los que se unieron para organizarla, pero a su realizaron varias actividades al término de la cabalgata, como fueron concurso de caballos bailadores, torneo de cintas, carreras chiriperas, carreras de caballos ensillados, entre otras más.

El paseo de pendones fue una de las tantas actividades que se prepararon para este 24 de junio, y que terminarán con la presentación de la Delegación Flor de Piña en el parque Juárez.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario