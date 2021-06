Con exposición artesanal y eventos culturales colabora Gobierno de Noé Ramírez Chávez en fiestas de San Juan

-Hoy jueves a partir de las 7 de la noche se presentarán el grupo “Casa Sotaventina” de Loma Bonita y la Delegación Oficial “Flor de Piña”.

Comunicado

Tuxtepec, Oaxaca.- Como parte de los festejos en honor de San Juan Bautista, Patrono de Tuxtepec, hoy jueves 24 de Junio se presentará la Delegación Oficial “Flor de Piña” acompañada de la Banda Filarmónica de la Casa de la Cultura “Dr. Víctor Bravo Ahuja”. El Gobierno del Presidente Municipal de Tuxtepec, Noé Ramírez Chávez, contribuye a esta celebración ofreciendo una exposición artesanal y eventos artísticos culturales señaló el Director de Educación, Cultura y Deportes, Guillermo Guardado Campa.

Comentó que en coordinación con la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo se convocó a 30 artesanos tuxtepecanos quienes desde el pasado miércoles hasta el domingo 27 de junio en horario de 12 del día a 10 de la noche exponen y ofertan los productos que elaboran en el andador que se ubica entre el edificio de Palacio Municipal y el parque “Benito Juárez”.

Hoy 24 de junio, con el apoyo de la Casa de la Cultura “Dr. Víctor Bravo Ahuja” y la Dirección de Educación, Cultura y Deportes se presentarán a partir de las 7 de la noche el grupo de danza folclórica “Casa Sotaventina” de Loma Bonita y se tendrá una actuación especial de la Delegación Oficial “Flor de Piña” que acompañada de la Banda Filarmónica deleitará a la concurrencia con el baile que representa a esta Región de Tuxtepec en las fiestas de la Guelaguetza en la ciudad de Oaxaca.

Así también con el apoyo de la Asociación “El Flamenco” se realizarán carreras de encostalados, estiramiento de cuerda, cochinito y palo encebado con regalos a partir de las 4 de la tarde en el zócalo de esta ciudad de Tuxtepec.

Indicó que el viernes a las 6 de la tarde se presentará una marimba en el escenario que se instaló dentro de la exposición artesanal; el sábado en el teatro al aire libre el Ballet “Spring” con danza clásica, contemporánea y jazz a partir de las 7 de la noche y el domingo 27 se contará con la actuación de los cantores Ignacio Amador Parroquín, Jorge Peralta y Nardo Amador.

Guillermo Guardado Campa aseveró que para los eventos artísticos culturales que se están llevando a cabo en el zócalo de la ciudad se cuenta con el apoyo del área de Salud Municipal que lleva a cabo labores de sanitización, cuida se respete la sana distancia y el uso del cubrebocas para evitar posibles contagios de Covid-19.

