Anuncia Sector Salud de Tuxtepec campaña de descacharrización

-Se recomienda desechar todo lo que ya no sea útil en el hogar, para evitar criaderos de moscos en temporal de lluvias.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – El gobierno municipal a través de la dirección del sector de salud continúa recorridos ante una alta incidencia de moscos en la ciudad por las recientes lluvias, que de manera permanente y coordinada con los presidentes de colonia se llevará a cabo en las colonias y comunidades.

Abel Jiménez, Director de Salud del ayuntamiento de Tuxtepec, emitió las recomendaciones para esta campaña y evitar brotes de “Dengue o Chinkungunya”, que se han reportado más de 14 casos en el municipio y es por ello que exhortan a la ciudadanía a evitar almacenar artículos que sean propicios a los criaderos.

Anunció que se está trabajando de manera conjunta con autoridades auxiliares y agentes de policía de comunidades y colonias, para ir programando los días de arribo junto al servicio de recolección de basura y desechar todo lo inutilizable, dijo que es necesario que los interesados en entrar a esta campaña deben acudir a la jefatura de salud para agendar el día que se realice esta actividad de manera conjunta.

Indico que debido a las condiciones climatológicas el ciclo de vida del mosco cambio su temporal que solía registrarse en temporada invernal y ahora ya se adaptó al clima y se ha registrado un incremento.

Abel Jiménez pide a la población que quienes cuenten con el servicio ya de recolección, acuda a depositar su basura en los puntos en que pasa el camión recolector de basura y que si necesita deshacerse de cacharros lo deje en el mismo lugar ya que el personal de limpia se lo llevará.

