A más de un año de ausencia, regresa la “Liga Rosa” a Valle Nacional

-Señala el presidente que ya se aprobaron los permisos para el inicio de la liga de fútbol femenino, para la buena noticia de las deportistas de Valle Nacional, Jacatepec y Chiltepec.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- El presidente de la Liga de Fútbol femenino en Valle Nacional José María Acosta Martínez, anunció el regreso de la “Liga Rosa” a esta región, esto luego de que recibieran la anuencia del Cabildo para que se den los inicios de actividades deportivas, con el fin de fortalecer los lazos de amistad y convivencia entre la chicas de esta región.

Así mismo invitó a todas las interesadas a que se presenten este próximo martes en la explanada central, donde se darán a conocer los requerimientos de los que desean participar, además de que explicó que en este torneo estarán participando equipos de Chiltepec, Jacatepec y de las comunidades de este municipio, para que se sumen más escuadras a este torneo.

En lo que respecta a las chicas provenientes de Tuxtepec, dijo que solo ingresarán como refuerzos según el reglamento establecido por los organizadores.

Señaló Acosta Martínez que este proyecto, hace 2 años venia creciendo con la participación de mas jóvenes en toda la comarca, sin embargo dijo que debido a la pandemia esto se tuvo que detener aceptando las condiciones de las autoridades para no exponer a las deportistas a un posible contagio, sin embargo comentó que aunque sigue el riesgo mínimo, se da por autorizado este torneo para la motivación de las jóvenes de estos municipios

En lo que respecta a las medidas sanitarias, recalcó el presidente de la liga de fútbol femenino, que todas las futbolistas deberán usar su cubre bocas al inicio del torneo, así también el ingreso de los aficionados será bajo las mismas medidas si es que buscan disfrutar del partido, además de que otros de los requisitos sería de que cada equipo presente su gel antibacterial para que las utilicen las jugadoras antes y después del partido, como modo preventivo en la seguridad de todos.

