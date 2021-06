Ventarrón deja sin techo a varias familias en Cerro Armadillo Grande

-Piden al Gobierno Estatal agilizar apoyos ante la crítica situación que viven los afectados por este desastre natural

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.-Alrededor de 5 familias se vieron afectadas en la comunidad de Cerro Armadillo Grande, luego de que fuertes ráfagas de viento azotaran en ese lugar previo a la tormenta eléctrica que se registró en la noche de este martes con el levantamiento de láminas dejando vulnerables los muebles de los hogares.

Ante esta situación Huberto Juan Martínez, quien fue uno de los afectados en compañía del agente del Juan David José Santiago, acudieron al ayuntamiento de Valle Nacional para reportar estos hechos y solicitar el apoyo del Gobierno del Estado a través de Protección Civil por las pérdidas que dejó este tornado.

Señaló, que esta situación los tomo desprevenidos para reforzar su domicilio, sin embargo ahora se quedaron sin techo, por lo que lamentó la falta de sensibilidad de algunos servidores públicos para atender esta situación, por lo que hace un llamado a la Instancia Estatal y tomar cartas en el asunto.

Recalcó Juan Martínez, quien en todo momento estuvo acompañado de su hija Ana Juan, que por este siniestro sus pertenencias se mojaron, por lo que existe la preocupación de donde poder alojarse mientras que se pueda reparar el techo de su casa, por lo que explicó que la falta de ayuda complica aún más la situación.

Por su parte el agente Municipal vía Telefónica, informó que una parte de la población se quedó sin energía eléctrica debido a los fuertes vientos, sin embargo señaló que en su momento se dio aviso a la CFE para que pudiera restablecer la energía en esa zona afectada.

