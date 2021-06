Suman ya 14 casos de dengue en la Cuenca del Papaloapan

-Del total de casos la mitad es dengue grave



Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) contabilizan 14 casos de dengue en la región de la Cuenca del Papaloapan, con corte a la semana 21, y todos se han reportado en el municipio de Tuxtepec.



El reporte que maneja la Jurisdicción Sanitaria número 3, se da a conocer que se tienen 7 casos de dengue con signos de alarma y dengue grave (DCSA-DG), así como 7 más en su calidad de Dengue No Grave, los 14 están concentrados en el municipio de Tuxtepec.



Pero además se contabilizan 53 más como descartados, de éstos 42 están en Tuxtepec, 3 en Loma Bonita, 2 en Cosolapa y 2 más en Chiltepec y Valle Nacional, así como 1 en Soyaltepec e Ixcatlán.



Pero también se tiene el reporte de 78 como probables de los cuales 67 están en Tuxtepec, 2 en Usila, así como 1 en Acatlán, Ayotzintepec, Loma Bonita, Soyaltepec, Chiltepec, Ixcatlán y Santiago Yaveo.



En este reporte también se da a conocer que los casos de dengue se presentan más en las personas de los 25 a 44 años de edad.



Estos casos que se contabilizan son hasta la semana 24, por lo tanto se hace la recomendación para que sigan implementando las medidas necesarias y así evitar que haya más casos; entre las medidas a seguir están limpiar patios y sobre todo evitar tener criaderos de mosquitos.

