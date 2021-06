Instalan módulo de información sobre consulta popular en zócalo de Oaxaca

-Hacen el llamado a la población para que participen en este ejercicio el próximo primero de agosto



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- El próximo primero de agosto se llevará a cabo la consulta popular para determinar si se lleva a cabo el juicio contra los ex presidentes de la República, en ese sentido un grupo de personas instaló un módulo de información, para decirle a la ciudadanía sobre la importancia de participar en dicha consulta.



Gerardo Fernández Vázquez uno de los representantes comentó que esta acción la realizan de manera voluntaria y sin ningún tinte político, señaló que de esta manera se fomenta la participación ciudadana en los temas que son de interés nacional, incluso invitaron a la población para que participen como observadores.



Cabe mencionar que de acuerdo a información proporcionada por el Instituto Nacional Electoral (INE), la consulta popular tendrá un costo de aproximadamente 528 millones de pesos, en dónde la ciudadanía podrá decidir si se emprende el esclarecimiento legal de decisiones tomadas en el pasado por actores políticos a fin de garantizar justicia a las víctimas, en todo el territorio nacional se instalarán alrededor de 59 mil mesas receptoras.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario