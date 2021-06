En Tuxtepec, sufre Asociación Naricitas Húmedas, por falta de apoyos económicos

-La pandemia provocó que los apoyos disminuyeran



Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- La Presidenta de la Fundación Naricitas Húmedas de Tuxtepec, Diana Griselda Rodríguez, dio a conocer que siguen sufriendo por la falta de apoyos, sobre todo económicos para ir solventando los gastos de los tratamientos de los animalitos que requieren de éstos.



Señaló que tienen que hacer rifas, y hacer otro tipo de actividades para ir solventando el tratamiento de los animalitos, ya que algunos al tener tumor venéreos necesitan quimioterapias y algunas tienen un costo de mil pesos, siendo siete por lo regular que requiere cada animal, además de los medicamentos.



En cuanto los apoyos para la alimentación, están al día, y cuando no tienen le solicitan una “patita” a los que siempre los apoyan y así puedan a alimentar a los perros que tienen en el albergue.



No solo la falta de recursos económicos el problema al que se enfrentan, también la falta de donación es un problema más, ya que solo han dado en adopción a un perro que tenían en el albergue y optan por buscarle hogar a los cachorros que han sido abandonados y son rescatados.



Actualmente tienen 12 animales en el albergue y están haciendo los trámites necesarios para ingresar a 4 animales más que fueron abandonados.



Pidió apoyo a los ciudadanos para que los sigan apoyando ya que tan solo en gastos de insumos de limpieza y alimentos requieren de 10 mil pesos mensuales incluyendo el pago de empleados, sin contar lo que se necesita para el tratamiento de los animales.



Así mismo pidió cuidar a sus animales y sobre todo esterilizarlos para evitar que en un futuro se encuentren en las calles.

Comentarios

