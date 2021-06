Dirección de Medio Ambiente busca estudiar 24 árboles emblemáticos

-Luego de haberse registrado un problema que mantiene en riesgo del Nacaxtle en el parque Juárez, se busca crear un registro de árboles en Tuxtepec.

Tuxtepec, Oaxaca. – La dirección de Medio Ambiente en Tuxtepec planea integrar un catálogo con 24 árboles notables de ciudad, para tener un control sobre sus estados de salud para ofrecerles mantenimiento.

La directora del área, Gloria Baqueiro, dijo que buscará el apoyo del gobierno del estado y especialistas para realizar los estudios necesarios en dichos árboles y que a través de esta información se puedan ayudar a su conservación.

Gloria Baqueiro comentó que la conservación de especies endémicas de la región se debe de realizar en todos los ejemplares y no solo del emblemático Nacaxtle del parque, pues el objetivo es conservar nuestros árboles, desde los de casa hasta los que se encuentran en espacios públicos.

Agregó que la responsabilidad de la conservación de árboles corresponde a la sociedad en general, por lo que exhortó a la ciudadanía a contribuir con el cuidado.

