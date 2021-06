Denuncia Markoa Vázquez amenazas de muerte por labor ambientalista

-Responsabiliza a Saúl Cabrera Dávila y al municipio de Oaxaca de Juárez, de cualquier daño que llegue a sufrir.

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- El artista plástico y promotor ambiental Markoa Vázquez, denunció de manera pública que ha recibido amenazas de muerte, luego de realizar diversas actividades en pro del medio ambiente como el retiro de muérdago del arbolado de la capital y reforestar diversas áreas de la ciudad de Oaxaca.

Agregó que en caso de sufrir algún daño, responsabiliza a Saul Cabrera Dávila y al municipio de Oaxaca, asimismo indicó que ya presentó su denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), para que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes, Markoa se refirió a estas personas como rufianes.

Lamentó que a pesar de que está haciendo una labor en beneficio del medio ambiente y de la población en general, haya personas que lo estén amenazando, el artista plástico aclaró que el recurso que utiliza para estas campañas no proviene de ningún “padrino”, sino de la venta de sus obras.

En algunas de las amenazas que ha recibido le dicen: “te veo en el otro mundo, te vamos a desmadrar, te vamos a encontrar, eres una mierda” entre otras, pese a esto afirmó que no lo intimidan y que va a continuar con su labor en beneficio del medio ambiente, como lo ha venido realizando, finalmente dijo que estas actividades que realizan de manera voluntaria, ha causado molestia en las personas que deberían hacer este tipo de acciones.

