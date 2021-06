Continúan cayendo árboles en la ciudad de Oaxaca por lluvias

-También se reportaron encharcamientos en San Martín Mexicapam



José Cruz/Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- Las lluvias que se están registrando en la capital oaxaqueña han provocado que varios árboles caigan provocando daños materiales, ya que al menos los últimos dos cayeron sobre dos vehículos estacionados, uno de ellos en la colonia reforma y otro sobre el boulevard Eduardo Mata.



Al lugar llegaron elementos del H. cuerpo de bomberos, policía vial estatal, quienes iniciaron con las labores para retirar el árbol caído, debido a esto fue cerrada la circulación en uno de los carriles, por lo que la circulación en la zona se vio afectada por este incidente.



En imágenes que transmitió TvBus en las plataformas digitales, se pudo ver cómo el árbol se desprendió desde la raíz, situación que en su momento han denunciado grupos ambientalistas, sobre la falta y el mal mantenimiento que las autoridades le han dado al arbolado de la ciudad de Oaxaca.



Otra afectación de las lluvias fue en la agencia de San Martín Mexicapam, en dónde se formó un río, esto debido a la basura que muchas personas arrojan a la calle, además del escurrimiento natural del agua de lluvia proveniente de la zona alta de la agencia y de Monte Albán.



Cabe mencionar que estas afectaciones se generan cada año durante la temporada de lluvias y las autoridades del gobierno municipal que preside Oswaldo García Jarquín no han hecho nada al respecto para evitar estas afectaciones que genera molestia en los habitantes de la zona, así como de los automovilistas que circulan en esas calles, las cuales están en pésimas condiciones.

